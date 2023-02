Азербайджан и Узбекистан обсудили возможности увеличения взаимных инвестиций.

Как передает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"С министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым мы проанализировали работу совместной Азербайджано-узбекской межправительственной комиссии по укреплению экономического сотрудничества и возможности увеличения взаимных инвестиций", - написал министр.