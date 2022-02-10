О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан и Турция могут реализовать проекты в области финансовых инноваций

Азербайджан и Турция могут реализовать проекты в области финансовых инноваций Делегация Центрального банка Азербайджана (ЦБА) 7-8 февраля находилась с рабочим визитом в Стамбуле, Турция.
Финансы
10 февраля 2022 г. 11:35
Азербайджан и Турция могут реализовать проекты в области финансовых инноваций

Делегация Центрального банка Азербайджана (ЦБА) 7-8 февраля находилась с рабочим визитом в Стамбуле, Турция.

Об этом сообщили Report в ЦБА.

В рамках визита были проведены различные встречи в Стамбульском центре исследований и обучения при Центральном банке Турции, учебном центре Ассоциации банков Турции, Фонде "Турецкий институт страхования", Агентстве по лицензированию, реестру и обучению на рынке капитала.

На встречах состоялся широкий обмен мнениями по вопросам обучения и развития в финансовом секторе Турции, применения профессиональных и квалификационных стандартов на финансовых рынках, были рассмотрены перспективы применения турецкого опыта в Азербайджане и возможности дальнейшего сотрудничества в указанных направлениях.

На встрече с заместителем председателя Центробанка Турции Эмрахом Шенером было высоко оценено сотрудничество центральных банков двух стран, обсуждены планы его дальнейшего расширения и интенсификации в будущем, в частности, возможности реализации совместных исследовательских проектов в области финансовых инноваций.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan and Turkey may implement financial innovation projects
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə maliyyə innovasiyaları layihələri həyata keçirə bilər

Экслюзивные новости

Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
9 февраля 2022 г. 12:37
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
8 февраля 2022 г. 17:25
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
8 февраля 2022 г. 14:27
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
8 февраля 2022 г. 13:40
На азербайджано-иранской границе могут построить новые пропускные пункты
На азербайджано-иранской границе могут построить новые пропускные пункты
8 февраля 2022 г. 13:21
ICMP провела консультации с Азербайджаном по поиску пропавших без вести
ICMP провела консультации с Азербайджаном по поиску пропавших без вести
8 февраля 2022 г. 10:54
Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории
Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории
7 февраля 2022 г. 17:40
В ВОЗ призвали уделять приоритетное внимание исследованию стелс-омикрона
В ВОЗ призвали уделять приоритетное внимание исследованию "стелс-омикрона"
7 февраля 2022 г. 16:37
НПЗ в Баку остановят на ремонт более чем на полтора месяца
НПЗ в Баку остановят на ремонт более чем на полтора месяца
7 февраля 2022 г. 15:48
Украинские депутаты предложили присвоить офицеру-азербайджанцу звание героя
Украинские депутаты предложили присвоить офицеру-азербайджанцу звание героя
7 февраля 2022 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi