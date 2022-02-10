Азербайджан и Турция могут реализовать проекты в области финансовых инноваций

Делегация Центрального банка Азербайджана (ЦБА) 7-8 февраля находилась с рабочим визитом в Стамбуле, Турция.

Делегация Центрального банка Азербайджана (ЦБА) 7-8 февраля находилась с рабочим визитом в Стамбуле, Турция.

Об этом сообщили Report в ЦБА.

В рамках визита были проведены различные встречи в Стамбульском центре исследований и обучения при Центральном банке Турции, учебном центре Ассоциации банков Турции, Фонде "Турецкий институт страхования", Агентстве по лицензированию, реестру и обучению на рынке капитала.

На встречах состоялся широкий обмен мнениями по вопросам обучения и развития в финансовом секторе Турции, применения профессиональных и квалификационных стандартов на финансовых рынках, были рассмотрены перспективы применения турецкого опыта в Азербайджане и возможности дальнейшего сотрудничества в указанных направлениях.

На встрече с заместителем председателя Центробанка Турции Эмрахом Шенером было высоко оценено сотрудничество центральных банков двух стран, обсуждены планы его дальнейшего расширения и интенсификации в будущем, в частности, возможности реализации совместных исследовательских проектов в области финансовых инноваций.