Азербайджан и Болгария намерены сотрудничать в аудиторской сфере

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ 27 февраля Палата аудиторов Азербайджана и Институт сертифицированных бухгалтеров Болгарии подпишут соглашение о сотрудничестве.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Палаты Вахид Новрузов.

По его словам, сейчас Палата сотрудничает с аналогичными организациями около 30 стран.

Кроме того, В.Новрузов отметил, что в сентябре этого года в Баку состоится международная научно-практическая конференция на тему “Стратегическая дорожная карта Азербайджана: прозрачность и отчетность”: “Мы планируем провести это мероприятие совместно с Союзом экономистов Азербайджана”.