Азербайджан и АБР подписали кредитные соглашения на 400 млн долларов

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Между правительством Азербайджана и Азиатским банком развития (АБР) подписано два кредитных соглашения на общую сумму 400 млн долларов.

Как сообщает Report, соглашения подписали министр финансов Самир Шарифов от имени правительства Азербайджана и директор АБР по Азербайджану Нариман Маннапбеков.

Оба кредита предназначены для развития железнодорожного сектора в Азербайджане. По первому контракту будет выделено 150 млн долларов на реабилитацию железнодорожной системы. Второй кредит в размере 250 млн долларов будет потрачен на корпоративную реструктуризацию железнодорожного управления.

Отметим, что 1 декабря 2017 года Совет директоров АБР принял решение о выделении кредита для "Азербайджанских железных дорог" в двух частях на общую сумму 400 млн долларов. Банк также выдвинул условия, согласно которым до подписания контракта АЖД следовало реализовать ряд мер, в частности, в области охраны окружающей среды, безопасности сотрудников, инфраструктуры, выбора территорий и пр.

Напомним, что АБР выделил Азербайджану в общей сложности 3,65 млрд долларов в рамках кредитов, грантов и программ технической помощи.