Азербайджан готовит меры по развитию отечественного фондового рынка

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан в целях развития рынка ценных бумаг в 2016-2019 годах предусматривает привлечение инвестиций крупных государственных предприятий посредством фондового рынка и организацию операций по торговле ценными бумагами.

Как сообщает Report, об этом говорится в представленном в парламент проекте Концепции социально-экономического развития Азербайджана на 2016-2019 годы.

Аналитическая группа Report отмечает, что хотя ценные бумаги государственных предприятий не оживят фондовый рынок, они могут повысить интерес местных и зарубежных инвесторов к рынку. С этой целью возможно использование опыта акционера фондовой биржи - BİST (Стамбульская фондовая биржа). Отметим, что BİST занимает второе место среди фондовых бирж Европы по уровню технического оснащения.

"Фондовая биржа создает условия компаниям для привлечения безрискового финансирования посредством эмиссии акций. Рынок капитала создает фундамент свободных экономик, а развитие фондового рынка способствует оживлению экономики, привлечению иностранного капитала, повышению прозрачности. Помимо этого, развитие биржи создает альтернативную инвестиционную среду для неиспользуемых накопленных резервов населения. Поэтому необходимо проводить специальную работу на государственном уровне и с помощью СМИ, направленную на развитие рынка капитала", - отмечают аналитики.

В то же время эксперты Report считают, что подписание с зарубежными странами новых соглашений по поощрению и взаимной защите зарубежных инвестиций может стать положительным моментом: "В проекте Концепции предусмотрено расширение масштаба и видов стимулирующих мер в сфере поощрения зарубежных инвестиций. Сюда входит применение налоговых и таможенных льгот. С этой точки зрения особенно необходимо поощрять малоразвитые сферы или сферы, требующие внедрение новых технологий".