Аукцион по новым облигациям SOCAR пройдет на следующей неделе

1 ноября в ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) состоится аукцион по размещению новых облигаций Государственной нефтяной компании (SOCAR).

1 ноября в ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) состоится аукцион по размещению новых облигаций Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

Напомним, что решением Листингового комитета биржи в основной сегмент рынка были включены облигации на общую сумму 100 млн долларов США. Подписка на них началась 20 сентября и завершится завтра.

В этом месяце завершился срок обращения первых облигаций SOCAR. Компания вновь выпустила облигации в объеме 100 млн долларов. Речь идет о 100 тыс. облигаций номиналом 1 000 долларов США каждая. Облигации будут размещены методом открытой подписки. Однако их годовая доходность будет 4,5% - на 0,5 процентных пункта меньше по сравнению с предыдущими облигациями.

Ценные бумаги по-прежнему будут находиться в обращении в течение 5 лет, а проценты будут выплачиваться ежеквартально. Андеррайтером процесса станет ЗАО "Инвестиционная компания PSG Сapital".