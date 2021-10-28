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Аукцион по новым облигациям SOCAR пройдет на следующей неделе

Аукцион по новым облигациям SOCAR пройдет на следующей неделе 1 ноября в ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) состоится аукцион по размещению новых облигаций Государственной нефтяной компании (SOCAR).
Финансы
28 октября 2021 г. 17:29
Аукцион по новым облигациям SOCAR пройдет на следующей неделе

1 ноября в ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) состоится аукцион по размещению новых облигаций Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

Напомним, что решением Листингового комитета биржи в основной сегмент рынка были включены облигации на общую сумму 100 млн долларов США. Подписка на них началась 20 сентября и завершится завтра.

В этом месяце завершился срок обращения первых облигаций SOCAR. Компания вновь выпустила облигации в объеме 100 млн долларов. Речь идет о 100 тыс. облигаций номиналом 1 000 долларов США каждая. Облигации будут размещены методом открытой подписки. Однако их годовая доходность будет 4,5% - на 0,5 процентных пункта меньше по сравнению с предыдущими облигациями.

Ценные бумаги по-прежнему будут находиться в обращении в течение 5 лет, а проценты будут выплачиваться ежеквартально. Андеррайтером процесса станет ЗАО "Инвестиционная компания PSG Сapital".

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Версия на азербайджанском языке Gələn həftə SOCAR-ın yeni istiqrazları üzrə hərrac keçiriləcək

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