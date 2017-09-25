Apple потеряла 43 млрд долларов из-за IPhone 8

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Акции Apple Inc. завершили прошлую неделю самым существенным падением за 17 месяцев на фоне неоднозначных отзывов о новых продуктах компании и ожиданиях слабых продаж iPhone 8. Об этом сообщает Report со ссылкой на Interfax.

Стоимость акций Apple на торгах 22 сентября снизилась на 1,5%. С начала недели цена упала более чем на 5,1%, с 160,11 доллара до 151,89 доллара. Рыночная капитализация Apple на этой неделе уменьшилась уже более чем на 43 млрд долларов.

Акции Apple подорожали по итогам прошлой недели, на которой компания представила три новых смартфона - iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Начало продаж iPhone X отложено до ноября 2017 года, в то время как продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартовали в пятницу.

Согласно оценкам аналитика Above Avalon Нейла Кибарта, продажи iPhone 8 в первый уикенд могут оказаться минимальными за три года. Ранее на этой неделе Apple Inc. признала наличие проблем с сетевым соединением своих новых "умных" часов Apple Watch 3, что также негативно отразилось на стоимости ее акций.