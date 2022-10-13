Аннулирована лицензия Бакинского филиала Национального банка Пакистана

Центральный банк Азербайджана на основании обращения Национального банка Пакистана аннулировал банковскую лицензию бакинского филиала банка, выданную 30 июня 2005 года.

Центральный банк Азербайджана на основании обращения Национального банка Пакистана аннулировал банковскую лицензию бакинского филиала банка, выданную 30 июня 2005 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Данное решение было принято в рамках коммерческой стратегии Национального банка Пакистана по уходу с финансовых рынков Центральной Азии и Азербайджана.

При принятии Центральным банком решения о добровольном аннулировании лицензии Бакинского филиала Национального банка Пакистана было учтено наличие у филиала возможности исполнения обязательств на основе плана ликвидации и представленной финансовой отчетности. Так, по состоянию на 30.09.2022 года ликвидные активы филиала (6,7 млн манатов) во много раз превышают обязательства (0,5 млн манатов). Ликвидатор филиала (генеральный менеджер филиала Шейх Ахтшам Ахмед) будет осуществлять процесс добровольной ликвидации, включая исполнение своих обязательств перед кредиторами. Центральный банк будет контролировать процесс ликвидации в пределах своих полномочий, установленных законодательством.