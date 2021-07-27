Активы Госнефтефонда Азербайджана превысили 44 млрд долларов

В первом полугодии бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) составили 6 886,1 млн манатов, а расходы - 4 708,7 млн манатов.

В первом полугодии бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) составили 6 886,1 млн манатов, а расходы - 4 708,7 млн манатов.

Как сообщили Report в ГНФАР, за отчетный период доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 4,959,1 млн манатов, в том числе от продажи прибыльной нефти и газа - 4,175,0 млн манатов, бонусные выплаты – 768,6 млн манатов, поакровые выплаты – 4,7 млн манатов, транзитные доходы – 10,8 млн манатов. Фонд заработал на управлении средствами 1 927,0 млн манатов. Внебюджетные доходы фонда из-за изменения курса валют составили 1 258,2 млн манатов.

За этот период трансферт в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета на 2020 год составил 4 696,7 млн манатов. На финансирование различных мероприятий по улучшению жилищных и социально-бытовых условий семей беженцев и вынужденных переселенцев выделено 200 млн манатов, "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования на 2019-2023 годы" – 1,4 млн манатов. А расходы, связанные с управлением Госнефтефонда, составили 10,6 млн манатов.

Активы ГНФАР возросли по сравнению с началом года (43 564,3 млн долларов США) на 1,24% и на 30 июня составили 44,104,9 млн долларов США.