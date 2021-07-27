О нас
Report Georgia
Аудио новости

Активы Госнефтефонда Азербайджана превысили 44 млрд долларов

Активы Госнефтефонда Азербайджана превысили 44 млрд долларов В первом полугодии бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) составили 6 886,1 млн манатов, а расходы - 4 708,7 млн манатов.
Финансы
27 июля 2021 г. 13:08
Активы Госнефтефонда Азербайджана превысили 44 млрд долларов

В первом полугодии бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) составили 6 886,1 млн манатов, а расходы - 4 708,7 млн манатов.

Как сообщили Report в ГНФАР, за отчетный период доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 4,959,1 млн манатов, в том числе от продажи прибыльной нефти и газа - 4,175,0 млн манатов, бонусные выплаты – 768,6 млн манатов, поакровые выплаты – 4,7 млн манатов, транзитные доходы – 10,8 млн манатов. Фонд заработал на управлении средствами 1 927,0 млн манатов. Внебюджетные доходы фонда из-за изменения курса валют составили 1 258,2 млн манатов.

За этот период трансферт в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета на 2020 год составил 4 696,7 млн манатов. На финансирование различных мероприятий по улучшению жилищных и социально-бытовых условий семей беженцев и вынужденных переселенцев выделено 200 млн манатов, "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования на 2019-2023 годы" – 1,4 млн манатов. А расходы, связанные с управлением Госнефтефонда, составили 10,6 млн манатов.

Активы ГНФАР возросли по сравнению с началом года (43 564,3 млн долларов США) на 1,24% и на 30 июня составили 44,104,9 млн долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ARDNF-in aktivləri 44 milyard dolları keçib

Самое читаемое

Скончался народный артист Самед Самедов
Скончался народный артист Самед Самедов
24 июля 2021 г. 19:30
СМИ: азербайджанский спортсмен умер от передозировки пати
СМИ: азербайджанский спортсмен умер от передозировки "пати"
22 июля 2021 г. 13:12
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
24 июля 2021 г. 14:15
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
26 июля 2021 г. 15:30
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
26 июля 2021 г. 15:30
Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс достигли рекордной отметки
Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс достигли рекордной отметки
23 июля 2021 г. 10:46
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Россию - ФОТО
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Россию - ФОТО
21 июля 2021 г. 00:23
В Кешикчидаг обнаружены большие курганы бронзового периода
ФотоВ Кешикчидаг обнаружены большие курганы бронзового периода
24 июля 2021 г. 14:35
В Баку потушен пожар в 16-этажном жилом доме - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
ФотоВ Баку потушен пожар в 16-этажном жилом доме - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
20 июля 2021 г. 16:40
В Баку открыт парк имени Полада Гашимова
ФотоВ Баку открыт парк имени Полада Гашимова
22 июля 2021 г. 11:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi