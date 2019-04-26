​Активы ГНФАР впервые превысили 40 млрд долларов

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) впервые в истории превысили 40 млрд долларов.

Как сообщили Report в ГНФАР, активы фонда увеличились на 4,56% по сравнению с началом года (38 515,2 млн долларов) и на 31 октября составили 40 273,3 млн долларов. Активы увеличились за счет роста бюджетных доходов, в том числе доходов от управления средствами.

За январь-март бюджетные доходы фонда составили 5 960,7 млн манатов, бюджетные расходы - 2 640,7 млн манатов.

Доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 4 605,0 млн манатов, в том числе, от продажи прибыльной нефти и газа - 3 833,5 млн манатов, бонусные выплаты - 766,4 млн манатов, транзитные доходы – 5,1 млн манатов. ГНФАР заработал на управлении средствами 1 355,7 млн манатов.

За этот период трансферт в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета на 2018 год составил 2 615,0 млн манатов. На финансирование различных мероприятий по улучшению жилищных и социально-бытовых условий семей беженцев и вынужденных переселенцев выделено 19,7 млн манатов.

Связанные с управлением расходы Госнефтефонда составили 6 млн манатов.

Внебюджетные расходы фонда из-за изменения курса валют составили 332 млн манатов.