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Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 1%

Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 1% На 1 апреля этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 32 521,4 млн манатов.
Финансы
21 апреля 2021 г. 17:30
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 1%

На 1 апреля этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 32 521,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,9% больше по сравнению с 1 апреля прошлого года.

В структуре активов банков 13 189,6 млн манатов составили чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора сократился на 4,1%, а доля кредитов в активах снизилась с 42,7% до 40,6%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 0,7% - до 27 672,0 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 2,3% - до 21 050,5 млн манатов. Из них 8 012,8 млн манатов - депозиты физических лиц, 13 037,7 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках сократились на 1,8%, а средства компаний в банках выросли на 4,9%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана выросли примерно на 5,9% и составили 371,4 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 2,3% и составил 4 849,4 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijani banks see 1% growth in assets
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun aktivləri 1 % artıb

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