Активы банковского сектора Азербайджана сократились на 7%

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Активы банковского сектора Азербайджана на 30 июня 2018 года составили 27 991 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, активы сократились на 6,8% в годовом исчислении.

На 30 июня кредитный портфель банков составил 11 712 млн манатов, общие обязательства банков - 24 087 млн манатов. Балансовый капитал банка составил 3 904 млн манатов, вклады населения - 8 019 млн манатов.

В первом полугодии активы банковского сектора увеличились на 0,2% (70 млн манатов), балансовый капитал - 5,2% (195 млн манатов).

В банковском секторе наблюдается рост финансового посредничества. Так, в первом полугодии кредитный портфель вырос на 3,3% или 375 млн манатов, (за июнь - 1,4%, 160 млн манатов), депозиты физических лиц – на 6,3% или 477 млн манатов (за июнь - 2,9% в 227 млн манатов). Срочные вклады населения, которые считаются более стабильными источниками финансирования, увеличились на 9,7% или 505 млн манатов (за июнь - 2,7% 148 млн манатов).

В первом полугодии банковский сектор сгенерировал операционную прибыль в размере 309 млн манатов. Из них 258 млн манатов ушло на формирование специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам. В результате сектор за первые шесть месяцев получил чистую прибыль в 36 млн манатов.

Количество филиалов 30 действующих банков равно 511, число отделений - 143, количество банкоматов - 2 481. В целом, персонал банковского сектора увеличился на 3,5% или 566 человек в течение первых 6 месяцев (за июнь - 0,5% 75 человек) и составил 16 737 человек.