​Активы банковского сектора Азербайджана возросли на 8%

Активы банковского сектора Азербайджана на 1 сентября составили 30 269,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, активы увеличились на 7,6% по сравнению с показателем на 1 сентября прошлого года.

Выданные клиентам чистые кредиты составили 12 042,2 млн манатов. За год кредитный портфель банков расширился на 17,5%, доля кредитов в активах увеличилась с 36,4% до 39,8%.

За отчетный месяц общие обязательства банков возросли на 6,55% - до 25 655,5 млн манатов, депозитный портфель увеличился на 9,9%, составив 19 060,4 млн манатов. Из них 8 456,9 млн манатов пришлось на депозиты физических, 10 603,5 млн манатов – юридических лиц. За год вклады населения возросли на 6,5%, средства компаний - на 12,7%.

За год обязательства банков перед ЦБА сократились на 61,1% - до 159,7 млн манатов.

Общий капитал кредитных организаций увеличился на 13,9%, составив 4 613,6 млн манатов.