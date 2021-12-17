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Академия МЧС Азербайджана закупится товарами на 7 млн манатов

Академия МЧС Азербайджана закупится товарами на 7 млн манатов 11:39
Финансы
17 декабря 2021 г. 12:27
Академия МЧС Азербайджана закупится товарами на 7 млн манатов

Академия Министерства по чрезвычайных ситуациям Азербайджана завершила два ранее объявленных тендера на закупку принтеров, картриджей (первый тендер) и кухонного оборудования и принадлежностей (второй тендер).

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет портал государственных закупок Азербайджана, победителями тендеров стали соответственно ООО «Unisell» и ООО «Aslanoğullari Endüstriyel Mutfak Tesisat İmalat Gida Tekstil Ithalat İhracat Sanayi vе Ticaret»

Компаниям-победителям выплатят 3,920 млн манатов и 3,196 млн манатов соответственно, в общем – 7,116 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası 7 milyon manatlıq mal alır

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