Академия МЧС Азербайджана закупится товарами на 7 млн манатов

11:39

Академия Министерства по чрезвычайных ситуациям Азербайджана завершила два ранее объявленных тендера на закупку принтеров, картриджей (первый тендер) и кухонного оборудования и принадлежностей (второй тендер).

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет портал государственных закупок Азербайджана, победителями тендеров стали соответственно ООО «Unisell» и ООО «Aslanoğullari Endüstriyel Mutfak Tesisat İmalat Gida Tekstil Ithalat İhracat Sanayi vе Ticaret»

Компаниям-победителям выплатят 3,920 млн манатов и 3,196 млн манатов соответственно, в общем – 7,116 млн манатов.