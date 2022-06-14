Агентство Fitch понизило прогноз роста мирового ВВП на 2022-2023 годы

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз роста мирового ВВП на текущий год до 2,9% с 3,5%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз роста мирового ВВП на текущий год до 2,9% с 3,5%.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Fitch.

Прогноз на следующий год также понижен — на 0,1 п.п., до 2,7%.

Агентство понизило прогноз роста ВВП США на 2022 год на 0,6 п.п. — до 2,6%, ВВП еврозоны — на 0,4 п.п., до 2,6%.

"Недавние ограничения производства в Китае, связанные с COVID-19, усиливают давление на мировые цепочки поставок. Перебои с поставками энергоносителей и продовольствия, вызванные конфликтом между Россией и Украиной, оказывают более сильное воздействие на инфляцию в Европе, чем ожидалось", — считают аналитики рейтингового агентства.

Fitch ожидает, что Федеральная резервная система США повысит учетную ставку до 3% во втором квартале 2022 года и до 3,5% в первом квартале 2023 года.

Согласно прогнозу агентства, Европейский центробанк повысит базовую процентную ставку на 100 базисных пунктов в текущем году и на 50 базисных пунктов в 2023 году.