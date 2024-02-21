Аэропорт Хитроу получил первую после пандемии COVID-19 прибыль в 48 млн долларов

Аэропорт Хитроу впервые после пандемии COVID-19 получил прибыль на фоне роста спроса на трансатлантические перелеты.

Аэропорт Хитроу впервые после пандемии COVID-19 получил прибыль на фоне роста спроса на трансатлантические перелеты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Financial Times.

Согласно отчету аэропорта, в 2023 году прибыль составила 38 млн фунтов стерлингов (почти 48 млн долларов) до налогообложения по сравнению с убытками в 685 млн фунтов стерлингов (863 млн долларов) в предыдущем.

Выходу в плюс поспособствовал рост пассажиропотока, особенно в декабре 2023 года.

"Нам придется использовать все рычаги, чтобы стать более эффективными и оставаться прибыльными в течение последующих лет", - приводит газета слова исполнительного директора Хитроу Томаса Уолдби.

По оценке руководства аэропорта, в 2024 году он обслужит 81,4 млн пассажиров по сравнению с 79,2 млн в 2023.

В 2022 году Хитроу принял 61,6 млн пассажиров, продемонстрировав самый большой годовой прирост среди аэропортов Европы. По сравнению с 2021 годом число пассажиров увеличилось более чем в три раза - на 42,2 млн человек. Тем не менее относительно допандемийных показателей пассажиропоток восстановился лишь на 76%. Однако уже в январе 2023 года аэропорт обслужил 5,4 млн пассажиров, что превысило показатели до начала распространения COVID-19.