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Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Азиатский банк развития (АБР) планирует выделить на проект "Шахдениз" 1 млрд. долларов.
Как сообщает Report, об этом сказал журналистам вице-президент АБР Венчай Жанг.
По его словам, к концу года ожидается принятие решения по финансированию проекта Советом директоров банка.
"Это крупный проект. У нас есть также некоторые экологические ожидания", - добавил он.
Tural İbadlıАвтор новости