Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Азиатский банк развития (АБР) планирует выделить на проект "Шахдениз" 1 млрд. долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам вице-президент АБР Венчай Жанг.

По его словам, к концу года ожидается принятие решения по финансированию проекта Советом директоров банка.

"Это крупный проект. У нас есть также некоторые экологические ожидания", - добавил он.