 Наверх
    Закрыть фоторежим

    АБР планирует выделить на проект "Шахдениз" 1 млрд. долларов

    Об этом заявил вице-президент АБР Венчай Жанг

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Азиатский банк развития (АБР) планирует выделить на проект "Шахдениз" 1 млрд. долларов.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам вице-президент АБР Венчай Жанг.

    По его словам, к концу года ожидается принятие решения по финансированию проекта Советом директоров банка.

    "Это крупный проект. У нас есть также некоторые экологические ожидания", - добавил он.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi