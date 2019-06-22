Выступающий в сборной Франции боксер-азербайджанец: Я был бы горд выступать за Родину

"Поскольку это была моя первая встреча на соревновании, она выдалась тяжелой. Все ожидали от меня результата, поэтому я немного нервничал".

Об этом командированному в Минск корреспонденту Report сообщил выступающий в составе сборной Франции боксер Мурад Алиев, участвующий во II Европейских играх.

25-летний спортсмен, выступающий в весовой категории свыше 91 кг, одолел в 1/16 финала латвийца Эваднерса Сервуца и пробился в следующий этап. Очередную встречу он проведет 24 июня с румынским спортсменом Михаем Нисторой.

"После первых двух раундов мое волнение прошло, и я победил. Моя цель – завоевать золотую медаль. Я приехал сюда за чемпионством. Соперники мои сильны, ко всем я отношусь с уважением. Я знаю всех боксеров, выступающих в сборной Азербайджана. В качестве примера могу привести Магомедрасула Меджидова. С Магомедом Абдуллаевым мы вместе тренировались".

Молодой спортсмен отметил, что если поступит приглашение, положительно отнесется к выступлению в сборной Азербайджана: "Я был бы горд выступать за свою страну. А во Франции есть все условия для тренировок и развития".