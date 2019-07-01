В преддверии юбилея - стремящийся к аграрному туризму Минск советского стиля - РЕПОРТАЖ

После II Европейских игр "Минск 2019" Беларусь готовится к еще одному важному мероприятию.

Как сообщает командированный в Минск сотрудник Report, 3 июля торжественно отметят День независимости Республики Беларусь. С этой целью на одном из центральных проспектов столицы установлены портативные трибуны, улицы города наряжены. В день праздника ожидается выступление президента страны Александра Лукашенко, военный парад, фейерверки.

Однако Беларусь отмечает свою независимость вовсе не в связи со спасением от Советской империи. Наоборот, здесь все еще отмечается большинство праздников, оставшихся от советского времени. 1 мая – День труда, 9 мая – День победы и даже 7 ноября – годовщина октябрьской революции. Таких дней - 9. Еще один из них - это 8 марта - Международный женский день, остальные - новогодние.

Что касается того, почему страна ежегодно 3 июля отмечает День независимости, это связано с тем, что ровно 75 лет назад, в 1944 году, в этот день территория Беларуси была освобождена от фашистов. В ходе операции "Багратион" во время Второй мировой войны была освобождена Беларусь, Восточная Польша, часть Прибалтики, "Центральная" группа вражеской армии практически была разгромлена.

Действительно, для страны, пережившей много тягот в период 3-летней оккупации и ужасы войны, не может быть события важнее, чем освобождение. И одна из целей экскурсии в город Молодечно на берегу реки Уша в Минской области, организованной в последние дни II Европейских игр, была в том, чтобы показать места, где когда-то шли ожесточенные бои. Минск фактически был построен заново после войны, здесь прекрасная природа, длинные проспекты, большие парки, отличный климат для отдыха в летние дни. Приветливые жители превносят в атмосферу города особую атмосферу.

Здесь даже есть станции метро, улицы и проспекты, названные в честь Владимира Ильича Ленина и Феликса Дзержинского. Помимо автобусов, по городу колесят троллейбусы и трамваи. В минском метро, состоящем из двух веток, вагоны тоже остались с советских времен.

Организаторы познакомили группу журналистов из Беларуси, России, Германии и Азербайджана с праздничным мероприятием в одном из поселков, расположенном примерно в полутора часах езды от города. Мужчины и женщины в национальных костюмах отмечали праздник Ивана Купалы, исполняли различные песни. Церемония празднования проходила на территории, на которой местный бизнесмен построил деревянный дом-усадьбу старинного образца. Согласно праздничной традиции, люди собираются у берега реки и, загадав желание, бросают в воду снятые с головы венки. Участники праздника танцуют и развлекаются, пробуют блюда местной кухни.

В Беларуси много таких мест, что позволяет развивать аграрный туризм. Благодаря здешней природе можно встретить много долгожителей. По словам нашего гида, только в Молодечно проживают 12 долгожителей. Один из них – 94-летний житель, принимал участие в празднике.

Владелец дома-усадьбы Анатолий пригласил нас отведать национальное блюдо "драники", выпивку, продемонстрировал вокальные умения. Так, наше пушествие завершилось, все получили заряд бодрости и веселого настроения.

В Минске завершились II Европейские игры. В последние дни там наблюдалась холодная дождливая погода, что вовсе не отразилось на настроении местных жителей, и вместо того, чтобы заполнять залы, они предпочли массовые гуляния в фан-зонах…