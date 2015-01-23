Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 22 января в Давосе состоялась презентация первых Европейских игр "Баку-2015". Как сообщает Report, на церемонии принял участие президент Ильхам Алиев.

В связи с первыми Европейскими играми, которые пройдут в Баку в этом году, в различных местах Цюриха и Давоса были развешаны посвященные играм рекламные плакаты. Это позволило участникам Экономического форума в Давосе получить представление об Азербайджане и его богатой культуре, спортивных традициях.

На церемонии презентации, прошедшей при организации и поддержке Фонда Гейдара Алиева, приняли участие общественно-политические круги Швейцарии, представители международной спортивной общественности, представители зарубежных стран-участниц Всемирного экономического форума.

Гости сначала посетили выставку азербайджанских скульпторов, посвященную "Баку-2015". На выставке под названием "Мы вместе" демонстрировались бронзовые скульптуры более 20 скульпторов, изображающие различные виды спорта.

Гостям были представлены различные издания Фонда Гейдара Алиева об Азербайджане, в том числе буклеты, посвященные первым Европейским играм.

На мероприятии выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Затем выступил президент Европейского олимпийского комитета Патрик Хикки.

После этого участники мероприятия посмотрели фильм, посвященный Баку-2015, в котором была представлена обширная информация о подготовке к первым Европейским играм и другим мероприятиям.

Отметим, что первые Европейские игры пройдут 12-28 июня 2015 года. В них примут участие более 6000 спортсменов из 49 стран, которые будут состязаться в 20 видах спорта.