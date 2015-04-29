В Баку будет открыт Российский дом во время Европейских игр

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Дом команды России будет открыт в центре Баку во время первых Европейских игр.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом стало известно на совещании в Олимпийском комитете России (ОКР) по вопросам организации работы СМИ на Европейских играх в Баку.

Дом будет работать с 11 по 28 июня ежедневно с 10 утра. Торжественное открытие, в котором примет участие президент ОКР Александр Жуков, пройдет 11 июня. Дом будет находиться в самом центре Баку в пятиэтажном здании Россотрудничества. Первый этаж будет отдан в распоряжение болельщиков. На последующих этажах будут экспозиции, пресс-зона.

В Доме команды России каждый вечер будут проходить встречи с российскими спортсменами, представителями ОКР, известными деятелями науки и культуры как России, так и Азербайджана.

"Это будет настоящий дом российско-азербайджанской дружбы в Баку", - рассказала представитель оргкомитета Дома команды России Анастасия Григорьева.

Первые Европейские игры пройдут в Баку 12-28 июня 2015 года.