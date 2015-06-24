​Азербайджанские бадминтонисты не смогли преодолеть групповой барьер в "Баку-2015"

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанские бадминтонисты не смогли преодолеть групповой барьер на I Европейских играх "Баку-2015". Как сообщает Report, в 3-м туре групповых встреч в одиночном разряде Кянан Рзаев проиграл итальянцу Розарио Маддалони со счетом 6:21, 15:21.

Таким образом, выступающий в группе Б К.Рзаев, занял 3-е место, набрав 1 очко. Он не смог выйти в 1/8 финала.

Ранее в парных соревнованиях дуэт Кянана Рзаева и Орхана Гяляндарова проиграл в обоих встречах и не смог выйти в 1/4 финала. Встреча азербайджанского дуэта с россиянами Иваном Сазоновым и Владимиром Ивановым носит утешительный характер.

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Сегодня на I Европейских играх "Баку-2015" начинается 3-й день соревнований по бадминтону. Как сообщает Report, в парном зачете Азербайджан представит Кянан Рзаев, а в парных соревнованиях - Кянан Рзаев и Орхан Гяляндаров.

В одиночном зачете соперником азербайджанского спортсмена будет итальянец Розарио Маддалони, а в парных соревнованиях - спортсмены из России Иван Сазонов и Владимир Иванов.

После 2-х дней соревнований К.Рзаев из двух встреч одержал одну победу, тем самым стал 3-м в группе, а в парном зачете К.Рзаев и О.Гяляндаров находятся на последнем месте, набрав 0 очков по итогам 2-х встреч.

Отметим, что соревнования по бадминтону завершатся 26 июня и победителям будут представлены 2 комплекта медалей.