Стала известна дата подписания контракта о проведении Европейских Игр 2019 года в Минске

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В конце июня будет подписан контракт о проведении Европейских Игр 2019 года в столице Беларуси Минске.

Как сообщает Report, об этом министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко сообщил в интервью агентству Sputnik. Министр сказал, что Беларусь не будет соревноваться в бюджете с организовавшим первые Игры Азербайджаном: "Президент страны Александр Лукашенко подчеркнул, надо взять душой, надо взять атмосферой. Мы не будем делать многомиллионную церемонию открытия и соревноваться в бюджетах с Баку".

Отметим, что решение о проведении II Европейских Игр в Минске, приняла Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов в октябре 2016 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил провести организацию Игр на высоком уровне. Планируется, что в Минск на игры прибудут около четырех тысяч спортсменов. В программу будут включены от 14 до 17 видов спорта. Бюджет первых Европейских игр составил 1,12 млрд долларов.