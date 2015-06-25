Председатель Координационной комиссии ЕОК: Уровень спорта в Азербайджане вырос - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Интервью Report с председателем Координационной комиссии Европейского олимпийского комитета Спиросом Капралосом.

- Как Вы оцениваете организацию первых Европейских Игр в Азербайджане, учитывая, что страна имела всего два года на подготовку?

- Я думаю, что то, что мы увидели по сей день, было отличной организацией в рамках спортивных объектов мирового класса. Мы увидели очень хорошую организацию, и, я думаю, что участие атлетов топ-класса, представило отличное зрелище для европейских фанатов, как присутствовавших на играх, так и наблюдавших за ними с экранов телевизоров. Эти игры были инновативными, в программу были включены новые виды спорта, а также новые дисциплины. И я думаю, что все это дало нам идеи о том, что мы можем сделать для развития спорта. Также, я думаю, важно, что многие новые спортивные состязания были квалификационными на Олимпийские Игры. Некоторые атлеты получили прямой билет в Рио из Баку. Кроме того, еще одной инновацией было то, что мы увидели в уличной атлетике. Думаю, что это интересно и важно, поскольку даст возможность зрителям увидеть прыжки с шестом и прыжки в высоту с близкого расстояния. Считаю, что представители СМИ также остались довольны, так как новая система пресс-конференций на местах проведения соревнований была также позитивной. И насколько я слышал от своих коллег из европейской семьи, использование системы TX способствовало уменьшению числа задействованных на играх машин, а также позволило удобно добираться до различных объектов.

- Как Вы оцениваете освещение игр местными и зарубежными медиа?

- Я думаю, что мы были рады тому, как приняли эти игры СМИ, в первую очередь, зарубежные СМИ. Игры транслировались в 145 странах, и не только в Европе, но и по всему миру, показывая тем самым интерес к Европейским Играм, так как, мы знаем, что спорт в Европе находится на высоком уровне. Особенно мы рады тому, как местная, азербайджанская пресса освещает игры со всяческими деталями, историями. Что доказывает, в первую очередь, успех азербайджанских атлетов, после чего люди начали покупать билеты на игры. Сегодня билеты на все соревнования проданы. Невозможно найти билеты на последние дни игр, что означает, что СМИ проделали очень и очень хорошую работу. Они также показали, что люди в Азербайджане очень рады и горды тем, что соревнования проводятся в их стране.

- Целью Азербайджана является проведение Олимпийских Игр. Считаете ли Вы, что Европейские Игры помогут стране достичь цели?

- Европейские Игры показали, что Азербайджан способен проводить успешные мультиспортивные мероприятия на высоком уровне. Я думаю, что это важно, потому что, сейчас у вас есть инфраструктура, не только объекты, но и возможности в организации важных соревнований. Я думаю, что первые Европейские Игры являются важным шагом в направлении организации Олимпийских Игр.

- Насколько напряженно проходят соревнования?

- Я думаю, что игры проводятся на основе высоких стандартов. Все атлеты из различных стран пытаются выиграть медали не только для квалификации, но и чтобы войти в историю в качестве чемпионов первых Европейских Игр. Мы видели высокие стандарты даже на соревнованиях, на которых мы ожидали, что уровень будет не столь высок. В велосипедных соревнованиях у нас боролся победитель 4-х этапов "Тур де Франс", который выиграл гонку на шоссе здесь. Было очень впечатляюще видеть его и других атлетов топ класса на дорогах Баку. В триатлоне мы видели атлетов, которые выиграли Олимпиаду в Лондоне. Я думаю, что многие олимпийские медалисты, многие медалисты чемпионатов мира сражались здесь и были рады выиграть здесь медаль.

- Смотрите ли Вы соревнования. Какие соревнования Вам понравились больше всего?

- Мне понравилось все, эти игры дали возможность увидеть некоторые виды спорта, с которыми я не был знаком, такой как каратэ. Но я заметил, что уровень соревнований был высоким.

- Что Вы думаете о будущем Игр?

- Я думаю, что с успехом первых Европейских Игр возникнет больше интереса к проведению этих соревнований в 2019 и 2023 годах. Мы уверены, что у нас будут хорошие организаторы игр в будущем. Мы здесь не для того, чтобы соревноваться с другими континентальными играми. Я думаю, что ЕОК должен серьезно задуматься о том, что эти континентальные игры будут служить как квалификационные к Олимпийским Играм, и, конечно, мы готовы помочь каждому организатору включить нужные виды спорта в программу и провести новые успешные игры, такие, какие проходят сейчас в Баку.

- После Олимпийских Игр в Афинах в 2004 году, некоторые спортивные объекты были разрушены или пришли в негодность. Думаете ли Вы, что такое может повториться здесь?

- Азербайджан продемонстрировал, что в этой стране много спортсменов. Азербайджан завоевал много медалей в различных видах спорта. Это показывает, что уровень спорта в этой стране вырос. Также, страна обязалась провести много соревнований в будущем. На подходе Исламские Игры, у вас пройдет Евро-2020, Формула-1. Таким образом, многие из этих объектов, будут использованы для соревнований в будущем. Если Азербайджан продолжит инвестировать в спорт, молодежь получит шанс тренироваться на объектах первого класса и это подарит лучшее будущее для молодежи. Каждый евро, потраченный на спорт, экономит 7 евро на здравоохранение.