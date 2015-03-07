​Сербия на играх "Баку-2015" будет представлена 79 спортсменами

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Сербия на I Европейских играх "Баку-2015" будет представлена 79 спортсменами. Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте Национального олимпийского комитета Сербии.

Преобладать среди спортсменов будут волейболисты. Сборные команды Сербии по волейболу среди мужчин и женщин будут состоять из 28 человек. Кроме общего количества спортсменов, олимпийский комитет также назвал и имена некоторых спортсменов. Сборную Сербии будут представлять боксеры Желена Желич (60 кг), Лидижа Маржанович (64 кг) и Александр Дреновак (75 кг). В соревнованиях по самбо примут участие Ивана Жандич (68 кг), фехтованию - Романа Каран, а по прыжкам в воду - Михаило Чурич.

Кроме этого, в составе сербской сборной будут 4 спортсмена по баскетболу, 2 - велоспорту, четыре гимнаста, 14 - по гребле, 2 - по плаванию, 6 - по борьбе, 1 - по триатлону и 12 спортсменов по стрельбе.

Напомним, что I Европейские игры "Баку-2015" пройдут 12-28 июня.