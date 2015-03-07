Бакинский олимпийский стадион сдан в эксплуатацию

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Подписан акт о готовности к эксплуатации Бакинского олимпийского стадиона, который принят у подрядчика министерством молодежи и спорта.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство молодежи и спорта. Сообщается, что строительство стадиона велось по заранее утвержденному графику и было завершено в срок. Объект был проверен соответствующими органами и дано заключение о том, что строительство осуществлено в соответствии со строительными нормами и проектным документом. Заказчиком олимпийского стадиона было министерство молодежи и спорта, главным подрядчиком - Государственная нефтяная компания Азербайджана, субподрядчиком -"Текфен Иншаат ве Тесисат А.Ш".

"Проектные документы подготовлены согласно процедуре и соответствующим образом проведена их экспертиза", - говорится в информации.

Отметим, что церемонии открытия и закрытия I Европейских игр "Баку-2015", которые состоятся с 12 по 28 июня, будут проходить на этом стадионе.