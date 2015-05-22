Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "Российский дом" будет открыт в Баку в рамках I Европейских игр. Как сообщает Report cо ссылкой на Российский информационно-ку
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По его словам, сегодня в Азербайджане проживает немало выдающихся спортсменов, участников Олимпийских и других международных спортивных состязаний. Все они надеются на то, что на Игры в Баку приедут из России их друзья по спорту. Именно в "Российском доме" и будут проходить встречи российских и азербайджанских ветеранов спорта.
Отметим, что согласно информации пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин совершит визит в Азербайджан и примет участие в церемонии открытия I Европейских игр в Баку.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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