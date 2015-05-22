Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "Российский дом" будет открыт в Баку в рамках I Европейских игр. Как сообщает Report cо ссылкой на Российский информационно-ку льтурный центр (РИКЦ), "Российский дом" в Баку будет работать с 11 по 28 июня ежедневно, с 9:00 до 21:00.

Руководитель представительств а Россотрудничеств а в Азербайджане Валентин Денисов, комментируя перспективы "Российского дома" в Баку, подчеркнул: "Право проводить I Европейские игры Азербайджан получил не случайно. В стране активно развиваются многие виды спорта, создана мощная спортивная база, причем не только в Баку, но и во всех городах и районах республики. И я уверен, что Европейские игры в Азербайджане пройдут на олимпийском уровне".

По его словам, сегодня в Азербайджане проживает немало выдающихся спортсменов, участников Олимпийских и других международных спортивных состязаний. Все они надеются на то, что на Игры в Баку приедут из России их друзья по спорту. Именно в "Российском доме" и будут проходить встречи российских и азербайджанских ветеранов спорта.

Отметим, что согласно информации пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин совершит визит в Азербайджан и примет участие в церемонии открытия I Европейских игр в Баку.