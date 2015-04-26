Президент Ильхам Алиев: Мы постоянно чувствовали поддержку Европейского Олимпийского комитета, чувствуем ее и сегодня

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В спортивной истории Азербайджана и мира произошло знаменательное событие. Был зажжен факел первых Европейских игр «Баку-2015».

В церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, его супруга, председатель Организационного комитета первых Европейских игр Мехрибан Алиева, члены их семьи и президент Европейского Олимпийского комитета Патрик Хикки.

Report сообщает, что на церемонии выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев:

- Уважаемый президент Европейского Олимпийского комитета господин Патрик Хикки.

Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья.

В конце 2012 года Европейский Олимпийский комитет принял решение о проведении первых Европейских игр в Азербайджане. Это было историческое решение, так как, в отличие от других континентальных игр, Европейские игры никогда не проводились. Это было большим доверием, оказанным европейской олимпийской семьей Азербайджану. От имени азербайджанского народа хочу выразить признательность Европейскому Олимпийскому комитету и его президенту господину Патрику Хикки за это решение.

Это решение очень обрадовало нас, обрадовало азербайджанский народ. Это – и большая честь, и большая ответственность для нас. У нас было мало времени. Поэтому мы сразу же приступили к работе, был создан Организационный комитет. В течение этого времени Организационный комитет работал очень активно и с большим успехом. Сегодня Азербайджан и город Баку уже полностью готовы к проведению этих Игр. Хочу выразить признательность Организационному комитету за эту прекрасную деятельность. Одновременно выражаю признательность международному Операционному комитету, состоящему из международных и местных специалистов. Их деятельность также достойна одобрения. Разумеется, мы постоянно чувствовали поддержку Европейского Олимпийского комитета, чувствуем ее и сегодня. Таким образом, все вопросы по подготовке к Играм нашли свое решение.

Лично я считаю, что решение о проведении этих игр в Баку связано с несколькими факторами. В первую очередь, это стало возможным благодаря успешным выступлениям наших спортсменов. На последних летних Олимпийских играх команда Азербайджана была удостоена 30-го места. А среди европейских стран мы поднялись на 15-е место. Одновременно в Азербайджане подрастает прекрасное молодое поколение. Наши юные спортсмены также радуют нас. В прошлом году на юношеских Олимпийских играх команда Азербайджана смогла подняться на 10-е место. Это – историческое достижение.

Наряду с этим, за последние годы в Азербайджане создана современная спортивная инфраструктура. В регионах Азербайджана создано более 40 Олимпийских спортивных центров. Все созданные и капитально отремонтированные спортивные объекты в городе Баку отвечают самым высоким стандартам. Лично я считаю, что более высокий стандарт, чем этот, невозможен.

Обновлена, модернизирована наша транспортная инфраструктура, которая сегодня полностью отвечает нашим требованиям. Создается инфраструктура сервиса. В Баку действуют все ведущие брендовые отели, которые расширяют свою деятельность.

У нас достаточно широкий опыт проведения международных соревнований. За последние годы в Азербайджане были проведены многочисленные чемпионаты мира и Европы. Стремительное экономическое развитие Азербайджана, конечно же, сыграло свою роль в принятии этого решения. Считаю, что важный вопрос заключается в том, что население Азербайджана восприняло это решение с большой радостью и чувством гордости.

Таким образом, сегодня мы с полной ответственностью можем сказать, что работа, проделанная за два с половиной года, находится на самом высоком уровне. Уверен, что мы проведем этот прекрасный спортивный праздник на высоком уровне.

Должен также отметить, через два года в Баку будут проведены Игры исламской солидарности. То есть этот спортивный праздник продолжается. На самом деле, это наглядно отражает уникальную роль, которую Азербайджан играет в мире. В 2015 году в Баку будут проведены Европейские игры, а в 2017 году – Игры исламской солидарности.

Азербайджан на протяжении веков демонстрирует свои возможности для ведения межцивилизационного, межнационального, межконфессионального диалога. То, что в Азербайджане представители всех народов, всех религий сосуществуют, живут как одна семья, является уникальным опытом. Таким образом, Азербайджан соединяет Европу и Азию, цивилизации, прилагает усилия для утверждения взаимопонимания.

Я уверен, что иностранные гости, спортсмены, тренеры, которые приедут на наши спортивные праздники, вернутся из Баку на родину с самыми приятными впечатлениями. Азербайджан – молодое независимое государство. Но у нас очень большое и богатое историческое и культурное наследие. Богатая история, культура Азербайджана являются источником гордости для нас. Древние историко-архитектурные памятники в Азербайджане – источник гордости для нас.

Сегодня мы собрались у древнего храма Атешгях. Сегодня в храме Атешгях будет зажжен факел первых Европейских игр. Этот факел будет доставлен во все города нашей страны, он будет пронесен по всей нашей стране, чтобы азербайджанский народ отметил этот прекрасный праздник спорта и дружбы.

Я желаю успехов всем спортсменам, которые примут участие в первых Европейских играх.

Пусть победит сильнейший! Да здравствует Азербайджан!