​Представляющие Азербайджан в "Баку-2015" сестры-близнецы: Очень сложно завоевать успех в фехтовании - ИНТЕРВЬЮ

Севиль Буниятова: "Если мы победим, наша жизнь может измениться в один день, эти игры как лотерея"

Севиндж Буниятова: "Почему-то нам не везет в финальных состязаниях, в последний момент мы упускаем победу"

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Интервью сестер-близнецов Севиль и Севиндж Буниятовых, представляющих Азербайджан на I Европейских играх "Баку-2015", агентству Report:

- Со скольких лет вы занимаетесь фехтованием?

Севиль: С 8-9 лет.

- Почему именно фехтование? Вы выбрали этот вид спорта сами или по совету родителей?

Севиль: Мы были маленькими, когда начали заниматься спортом и не имели представления о видах спорта. Это выбор наших родителей.

- Кто-то из членов вашей семьи еще занимается спортом?

Севиль: В семье только брат занимается борьбой. Родители трудятся в другой сфере и не имеют отношение к спорту. Нас отправили на занятия фехтованием случайно. Потом мы стали выступать на соревнованиях, и добиваться результатов. Поэтому родители не отделили нас от спорта.

- В каких соревнованиях вы принимали участие?

Севиль: На чемпионатах Европы и мира, соревнованиях Гран-при.

Севиндж: Мы члены сборной Азербайджана и представляем страну на всех соревнованиях.

- Каких успехов вы добились за вашу спортивную карьеру?

Севиль: На чемпионате Европы мы завоевали 3-е место в командных соревнованиях среди молодежи до 23 лет. Кроме того, мы заняли 4-е место на чемпионате мира и соревнованиях Гран-при. В большинстве соревнований мы смогли достичь финала, однако не смогли завоевать победу. Почему-то нам не везет в финальных состязаниях, в последний момент мы упускаем победу.

- Каковы ваши цели на Европейских играх?

Севиндж: Национальная сборная Украины по фехтованию - очень сильная команда. Ранее прошла информация, что Украина отправит на первые Европейские игры второй состав сборной. Однако этого не случилось, и в Баку приехал основной состав. В составе сборной Украины есть олимпийские чемпионы, неоднократные чемпионы Европы. Победить их будет немного сложно. Будучи командой Азербайджана, нашей целью является одержать победу над украинской сборной. На тренировках мы выкладываемся из последних сил и сделаем все, чтобы победить на соревнованиях.

Севиль: В нашей команде четверо. Для нас не имеет значения возраст. Все стараемся ради победы.

- Как идет подготовка к соревнованиям?

Севиль: Мы были в Москве и вернулись 10 дней назад. Мы были на учебно-тренировочных сборах в связи с Европейскими играми. Затем приняли участие в первенстве Европы, однако, к сожалению, не достигли желаемых результатов. Сейчас мы тренируемся в нашем зале с 9:00 до 12:00.

Севиндж: Фехтовальщики прибудут в Баку 18 июня для участия на первых Европейских играх. Мы будем тренироваться с ними, а пока тренируемся между собой. Мы устаем от тяжелых тренировок и стараемся проводить их на высоком уровне.

- Есть ли чувство волнения вы в связи с играми?

Севиль: Есть, конечно. Мы очень хотим победить. Потому что впервые в Азербайджане организованы соревнования подобного уровня. Если мы победим, наша жизнь может измениться в один день, эти игры как лотерея.

Севиндж: Конечно, есть. По мере приближения соревнований волнение нарастает.

- Как вы оцениваете организацию Азербайджаном первых Европейских игр?

Севиль: Очень хорошо. Эти игры имеют значение для того, чтобы об Азербайджане узнал весь мир. Особенное чувство гордости вызвал выход на сцену представляющих Азербайджан спортсменов в день открытия Европейских игр. В этот момент я подумала, что мы тоже одни из этих людей, ничем от них не отличаемся, однако каким образом нас встречают. Это возлагает на нас еще большую ответственность. Мы должны сделать все, чтобы оправдать их надежды.

Севиндж: Открытие было отличным, нам очень понравилось.

- До скольких лет вы планируете заниматься спортом?

Севиль: Насколько хватит наших сил. Если есть спортсмен сильнее меня и желающий занять мое место, пожалуйста, пусть занимает.

Севиндж: В нашем виде спорта возраст не имеет значения, есть спортсмены, занимающиеся фехтованием и в 30, 35, 40 лет. Пока мы намерены продолжить нашу карьеру.