Около 300 спортсменов из Италии примут участие в Первых Европейских играх в Баку

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Около 300 спортсменов из Италии примут участие в Первых Европейских играх "Баку-2015". Об этом заявил в интервью Report посол Италии в Азербайджане Джампаоло Кутильо.

Посол отметил, что итальянская команда, войдет в тройку по количеству спортсменов, которые примут участие в играх "Баку-2015".

"Я полагаю, что эти игры станут для Азербайджана хорошей возможностью продемонстрировать другим странам Европы и миру свои наибольшие достижения, развитие, а также традиции, культуру этой страны и прекрасный город Баку", - заявил посол Италии.

Первые в истории Европейские игры пройдут в столице Азербайджана с 12 по 28 июня. В ходе соревнований будет разыграно 253 комплекта медалей в 20 видах спорта. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более шести тысяч спортсменов со всех стран континента.