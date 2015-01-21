​Определилась компания, которая займется вопросами энергоконтроля во время проведения "Баку-2015"

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Во время предстоящих в Баку I Европейских игр вопросами контроля за энергией и температурой займется нидерландская компания "Aggreko".

Как сообщает Report со ссылкой на британские СМИ, компания будет контролировать энергию и температуру в 13 спортивных комплексах, где пройдут соревнования.

На церемониях открытия и закрытия компания обеспечит комплексы энергией мощностью 34 мегаватт.

Отметим, что компания "Aggreko" учреждена в 1962 году и в настоящее время она действует в 45 странах. В 2010 году компания обеспечила энергоснабжение во время Зимних олимпийских игр в Ванкувере и Летних олимпийских игр в Лондоне 2012 года.