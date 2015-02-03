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    Обнародована дата презентации медалей "Баку-2015"

    Дизайн медалей уже утвержден

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ 5 февраля состоится презентация медалей I Европейских игр "Баку-2015".

    Как сообщает Report, об этом сказал министр молодежи и спорта, главный исполнительный директор Операционного комитета Европейских игр Азад Рагимов.

    По его словам, презентацию организуют в Баку в рамках последнего заседания, который организуют в Координационном комитете "Баку-2015": "Приступили к производству более 2000 медалей, дизайн которых уже утвержден".

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