На I Европейских играх "Баку-2015" будет продемонстрирована культура и история Азербайджана

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Том Бисиняно, главный продюсер компании Five Currents, на которую возложена подготовка церемоний открытия и закрытия I Европейских игр "Баку-2015" ответил сегодня на вопросы журналистов.

Как сообщает Report, отметив, что "является сторонником формирования большой идеи об Азербайджане", Т.Бисиняно призвал азербайджанскую молодежь поддержать усилия по подготовке церемоний открытия и закрытия "Баку-2015".

"Мы хотим, чтобы и вы подключились к нашим работам с тем, чтобы создать фантастическое шоу. Думаем, что мероприятия, которые пройдут в рамках I Европейских игр "Баку-2015" станут одними из самых красочных", - отметил он.

При этом он особо отметил роль Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой и министра молодежи и спорта Азада Рагимова в организации игр.

Главный продюсер церемоний, напомнил, что открытие I Европейских игр намечено на 12 июня, а закрытие - 28 июня нынешнего года. "Нам нужна будет поддержка 5-6 тыс. добровольцев", - пояснил он, подчеркнув, что данное спортивное мероприятие представляет большое значения для Азербайджана.

"Мы сформировали интернациональный коллектив, и благодаря этому приложим максимум усилий для демонстрации на этих церемониях культуры и истории Азербайджана", - резюмировал он.