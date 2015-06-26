Хайбулла Мусалов: Я выиграл тяжелый бой, что вдвойне приятно

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ "Я рад, что выиграл тяжелый, а не легкий бой, что вдвойне приятно".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам азербайджанский боксер Хайбулла Мусалов, вышедший в финал соревнований I Европейских игр по боксу в весе 75 кг.

Спортсмен отметил, что сегодняшний соперник был серьезный: "Если он дошел до полуфинала, значит он опытный противник". При этом Х.Мусалов отметил, что не совсем доволен собой в этом матче: "Игрой своей недоволен, было достаточно много ошибок. Я этого не люблю, но бой получился немного на публику, я был эмоциональным".