Глава НОК Италии: Надо отдать должное ЕОК и Оргкомитету "Баку-2015"

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Нужно отдать должное Европейскому олимпийскому комитету и Организационному комитету Европейских игр "Баку-2015" за то, что это спортивное событие прошло на высшем уровне и стало настоящей генеральной репетицией перед Олимпиадой".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.

Глава НОК Италии выразил удовлетворение результатами национальной сборной на первых Европейских играх. По его словам, достижения сборной подтверждают статус Италии как одной из лидирующих стран в европейском спорте.

Дж.Малаго также отметил, что игры в Баку стали важными с точки зрения подготовки к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.