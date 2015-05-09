​Факел I Европейских игр доставлен в Бейлаганский район

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Факел первых Европейских игр доставлен в Бейлаганский район. Как сообщает Report, факел встретили на районной Площади флага. Эстафета стартовала в 12:00.

Принявший факел житель Бейлагана продолжил шествие вместе с 10-ю земляками. Спортсмены передали факел друг другу по символической очереди на отрезке в 3000 метров от проспекта Гейдара Алиева до Площади Гейдара Алиева.

Спортсмены подняли факел на установленную на площади сцену и зажгли символический огонь, после чего начался фестиваль.

Огонь будет храниться в районе до конца игр как символ "Баку-2015". Вечером факел доставят в Ходжавендский район.

Отметим, что I Европейские игры пройдут 12-28 июня. В ходе игр спортсмены будут бороться в 20-ти видах спорта, 16 из которых олимпийские, а остальные - неолимпийские. Во время игр в течение 17-ти дней будут бороться более 6000 спортсменов из различных европейских стран.