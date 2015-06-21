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    ​Еще три азербайджанских велосипедиста начали борьбу на I Евроиграх

    Это Максим Аверин, Эльчин Асадов и Самир Джабраилов

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх стартовали соревнования по шоссейному велосипеду.

    Как сообщает Report, на соревнованиях Азербайджан представляют три спортсмена.

    Это Максим Аверин, Эльчин Асадов и Самир Джабраилов. В целом, в последний день соревнований по шоссейному велосипеду борьбу ведут 125 спортсменов, которые передвигаются по центральным улицам города.

    Отметим, что старт и финиш соревнований осуществляются у Дома правительства.  

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