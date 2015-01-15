Еще одна компания стала официальным партнером "Baku-2015"

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Компания "Coca Cola" стала официальным партнером I Европейских игр "Baku-2015".

Как сообщает Report, сегодня в Баку между сторонами заключен официальный контракт.

Согласно условиям контракта, бренд "Baku-2015" отразится на всех этикетках напитков "Coca Cola" и "Bonaqua" на территории Азербайджана. Компания также выпустит ограниченную серию своей продукции для I Европейских игр и приступит к комплексной маркетинговой кампании для повышения уровня информированности в связи с играми.

Отметим, что "Coca Cola" является седьмым партнером "Baku-2015".