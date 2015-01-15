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    Еще одна компания стала официальным партнером "Baku-2015"

    Компания также выпустит ограниченную серию своей продукции для I Европейских игр

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Компания "Coca Cola" стала официальным партнером I Европейских игр "Baku-2015".

    Как сообщает Report, сегодня в Баку между сторонами заключен официальный контракт.

    Согласно условиям контракта, бренд "Baku-2015" отразится на всех этикетках напитков "Coca Cola" и "Bonaqua" на территории Азербайджана. Компания также выпустит ограниченную серию своей продукции для I Европейских игр и приступит к комплексной маркетинговой кампании для повышения уровня информированности в связи с играми.

    Отметим, что "Coca Cola" является седьмым партнером "Baku-2015".

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