В НОК состоялась церемония вручения азербайджанского флага знаменосцу I Европейских игр

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В Национальном олимпийском комитете состоялась церемония вручения азербайджанского флага знаменосцу I Европейских игр "Баку-2015". Как сообщает Report, выступая на мероприятии, олимпийские чемпионы Назим Гусейнов, Намиг Абдуллаев и Фарид Мансуров напомнили, что были удостоены чести нести азербайджанский флаг на прежних летних олимпийских играх.

После выступлений вице-президента Национального олимпийского комитета Чингиза Гусейнзаде, а также замминистра молодежи и спорта Исмаила Исмаилова, было объявлено имя нового знаменосца. Им является победитель всех прошедших в 2015 году престижных соревнований по дзюдо Эльмар Гасымов. Э.Гасымову представлен флаг Азербайджан под звуки государственного гимна. Эльмар Гасымов торжественно внес флаг в Деревню атлетов.

Отметим, что знаменосец азербайджанской сборной будет нести флаг 12 июня на церемонии открытия I Европейских игр на Бакинском олимпийском стадионе.