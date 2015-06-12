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    В Баку стартовали соревнования в рамках I Европейских игр - ФОТО

    В первый день соревнований в синхронном плавании Азербайджан представят Татьяна Никитина и Екатерина Валиулина

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Сегодня стартовали I Европейские игры "Баку-2015".

    Как сообщает Report, в первый день Евроигр пройдут соревнования по синхронному плаванию и водному поло.

    В 09:00 начнется классификационный этап среди дуэтов по свободному режиму синхронного плавания. На соревнованиях с участием 20-ти дуэтов Азербайджан представит пара Татьяна Никитина-Екатерина Валиулина.

    В первый день соревнований этот дуэт будет также единственным представителем Азербайджана.

    Программа дня:

    Синхронное плавание

    Бакинский дворец водных видов спорта

    9:00. Дуэты, классификация, свободный режим

    15:30. Команды, классификация, свободный режим

    Водное поло

    Арена водного поло

    12:00. Женщины, группа А: Голландия-Израиль, Венгрия-Германия

    13:45. Женщины, группа А: Греция-Великобритания

    13:45. Женщины, группа Б: Испания-Сербия

    15:30. Женщины, группа Б: Россия-Словакия, Италия-Франция.

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