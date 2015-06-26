​Чемпион Европейских игр: Продолжу усиленные тренировки и завоюю золото

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ "Мой последний бой был не сложным, так как до этого я провел 5 встреч и был в форме". Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил чемпион Европейских игр по боксу Теймур Мамедов.

По его словам, самым трудным для него был первый бой.

На вопрос о том, кому спортсмен посвятил победу, Т.Мамедов сказал, что через неделю готовится стать отцом и свою победу посвящает этому знаменательному событию.

Расценив свои шансы на предстоящих в 2016 году Летних олимпийских играх, чемпион сказал, что на этих играх ждет золотую медаль: "Я очень много тренируюсь. Если Бог пожелает, продолжу усиленные тренировки и завоюю золото".