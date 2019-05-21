Большая часть билетов на II Европейские игры уже продана

Большая часть билетов на II Европейские игры "Минск 2019" уже продана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт соревнований, об этом заявил зампред Оргкомитета II Европейских игр Анатолий Котов.

По его словам, на данный момент реализовано более половины билетов: свыше 190 тыс. Наибольшим спросом пользуются каратэ, гимнастические виды, пляжный футбол и легкая атлетика.

Билеты стоят от 5 белорусских рублей или от 2 евро (для иностранцев), до 50 рублей или 20 евро. В зависимости от категории мест, билеты на церемонию открытия стоят 150 - 300 рублей, а на церемонию закрытия 70 - 150 рублей.

Председатель Координационной комиссий ЕОК по проведению II Европейских игр Спирос Капралос отметил: "43 страны европейского континента приобрели права на телевизионный показ Игр, ещё 7 стран ежедневно будут показывать наиболее яркие моменты соревновательных дней, так называемые хайлайтсы. Но и это не всё. 83 страны, находящиеся за пределами Европы, также выкупили права на трансляцию предстоящих соревнований".

Отметим, что II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 8 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 г. в Токио (Япония).

I Европейские игры прошли 12 - 28 июня 2015 года в Баку.