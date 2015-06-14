Азербайджан завоевал еще одну медаль на Европейских играх - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" сборная Азербайджана завоевала еще одну медаль. Как сообщает Report, 8-ю медаль в копилку сборной организаторов соревнования принес азербайджанский спортсмен Ростислав Певцов, который на соревнованиях по триатлону финишировал третьим.

28-летний спортсмен преодолел дистанцию по плаванию за 19 минут 30 секунд, дистанцию на велосипеде за 57 минут 44 секунды, а дистанцию по бегу за 30 минут и 30 секунд. В итоге три дистанции он преодолел за 1 час 49 минут 4 секунды и завоевал бронзовую медаль соревнований.

Спортсмен из Великобритании Гордон Бенсон с общим результатом 1 час 48 минут 31 секунда стал победителем этих соревнований, а португалец Жоао Сильва занял второе место, показав результат 1 час 48 минут 42 секунды.

Отметим что, пока в активе сборной Азербайджана 3 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали.