Азад Рагимов в Бельгии расскажет о подготовке к Баку-2015

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бельгии пройдет крупное спортивное мероприятие "Европейский спортивный вечер". Как сообщили Report в министерстве молодежи и спорта Азербайджана, на вот уже четвертом по счету вечере, организованном Офисом Евросоюза Европейского олимпийского комитета, примут участие министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, президент Европейского олимпийского комитета Патрик Хикки, президент Европарламента Мартин Шульц, министр спорта и внутренних дел федеральной земли Гессен Петер Бойт, министр по федеральным и европейским делам земли Гессен Люсия Путрих, министры спорта и руководители федераций других стран.

Основной целью проведения "Европейского спортивного вечера" являются обсуждения новшеств в спортивной сфере, укрепление связей между федерациями и Европейскими олимпийскими комитетами, устранение ряда проблем в сфере спорта.

В ходе мероприятия планируется проведение пленарного заседания и ряда обсуждений с участием более 200 гостей.

В разделе "Европейские игры "Баку-2015": за 5 недель до начала" министр Азад Рагимов в ходе 20-минутного выступления проинформирует гостей о проведенных работах, открытии новых спортивных сооружений, проведенных мероприятиях и др.