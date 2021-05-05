Женщина из Мали родила сразу девять детей

Жительница западноафриканской страны Мали родила девять детей за один раз - пять девочек и четыре мальчика

Жительница западноафриканской страны Мали родила девять детей за один раз - пять девочек и четыре мальчика. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным ведомства, Халима Сиссе после двухнедельного пребывания в больнице столицы Мали Бамако в конце марта была переведена в марокканскую клинику по указу президента страны Ба Ндау.

"Министр здравоохранения и социального развития рада сообщить, что 4 мая 2021 года, Х. Сиссе родила путем кесарева сечения девять новорожденных вместо семи, что объявлялось по результатам ультразвукового исследования, проводившегося как в Мали, так и в Марокко. Новорожденные (пять девочек и четыре мальчика) и мама чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении минздрава в Facebook.

По данным агентства France Presse, матери новорожденных 25 лет. Через несколько недель они вместе должны вернуться в Мали.