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Женщина из Мали родила сразу девять детей

Женщина из Мали родила сразу девять детей Жительница западноафриканской страны Мали родила девять детей за один раз - пять девочек и четыре мальчика
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5 мая 2021 г. 10:11
Женщина из Мали родила сразу девять детей

Жительница западноафриканской страны Мали родила девять детей за один раз - пять девочек и четыре мальчика. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным ведомства, Халима Сиссе после двухнедельного пребывания в больнице столицы Мали Бамако в конце марта была переведена в марокканскую клинику по указу президента страны Ба Ндау.

"Министр здравоохранения и социального развития рада сообщить, что 4 мая 2021 года, Х. Сиссе родила путем кесарева сечения девять новорожденных вместо семи, что объявлялось по результатам ультразвукового исследования, проводившегося как в Мали, так и в Марокко. Новорожденные (пять девочек и четыре мальчика) и мама чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении минздрава в Facebook.

По данным агентства France Presse, матери новорожденных 25 лет. Через несколько недель они вместе должны вернуться в Мали.

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Версия на английском языке Mali woman gives birth to nine babies
Версия на азербайджанском языке Malidə qadın eyni vaxtda 9 uşaq dünyaya gətirib

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