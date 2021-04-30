Вертолет НАСА не смог осуществить четвертый полет на Марсе

Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity ("Изобратательность") в четверг не смог осуществить четвертый по счету полет над поверхностью планеты.
"В рамках амбициозного четвертого полета вертолет не смог подняться с поверхности Марса, - указывается в заявлении. - Команда (специалистов) проводит оценку данных и намерена вскоре предпринять еще одну попытку".
Четвертый полет Ingenuity был запланирован на 10:12 по времени Восточного побережья США (18:12 бакинское время), специалисты ЛРД рассчитывали получить данные о нем спустя приблизительно три часа. Предполагалось, что вертолет поднимется на высоту около 5 м и отлетит в южном направлении на 133 м на скорости около 3,5 м/с.