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Вертолет НАСА не смог осуществить четвертый полет на Марсе

Вертолет НАСА не смог осуществить четвертый полет на Марсе Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity ("Изобратательность") в четверг не смог осуществить четвертый по счету полет над поверхностью планеты.
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30 апреля 2021 г. 02:44
Вертолет НАСА не смог осуществить четвертый полет на Марсе

Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity ("Изобратательность") в четверг не смог осуществить четвертый по счету полет над поверхностью планеты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на странице Лаборатории реактивного движения (ЛРД) Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.

"В рамках амбициозного четвертого полета вертолет не смог подняться с поверхности Марса, - указывается в заявлении. - Команда (специалистов) проводит оценку данных и намерена вскоре предпринять еще одну попытку".

Четвертый полет Ingenuity был запланирован на 10:12 по времени Восточного побережья США (18:12 бакинское время), специалисты ЛРД рассчитывали получить данные о нем спустя приблизительно три часа. Предполагалось, что вертолет поднимется на высоту около 5 м и отлетит в южном направлении на 133 м на скорости около 3,5 м/с.

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Версия на азербайджанском языке NASA helikopterinin Marsda dördüncü uçuşu uğursuz olub

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