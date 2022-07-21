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В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась новая функция Пользователи WhatsApp при переходе с Android на iOS теперь могут переносить данные мессенджера.
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21 июля 2022 г. 18:27
В WhatsApp появилась новая функция

Пользователи WhatsApp при переходе с Android на iOS теперь могут переносить данные мессенджера.

Как передает Report со ссылкой на Газету.Ru, об этом сообщает портал XDA-developers. В прошлом году такая функция появилась для пользователей Samsung.

Нововведение позволяет переносить информацию об учетной записи, фотографию профиля, личные и групповые чаты, историю чатов, медиафайлы и настройки. Однако историю звонков и отображаемое имя в аккаунте скопировать не получится.

Отмечается, что пользователь должен обладать Android-смартфоном с Android 5.0 или выше и iPhone под управлением iOS 15.5 или выше. Кроме того, на Android должен быть установлен WhatsApp версии 2.22.7.74 или выше, а для iOS — WhatsApp версии 2.22.10.70 и выше.

Если пользователь переходит с Android-смартфона на iPhone, на первый потребуется установить приложение «Перенос на iOS», а iPhone должен быть сброшен до заводских настроек или быть совершенно новым. Кроме того, оба устройства должны быть подключены к одной и той же Wi-Fi-сети.

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