Президент России прибыл в Тегеран

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Тегеран, где ему предстоят три раунда двусторонних переговоров и саммит "тройки" стран - гарантов сирийского урегулирования в рамках астанинского формата.

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Тегеран, где ему предстоят три раунда двусторонних переговоров и саммит "тройки" стран - гарантов сирийского урегулирования в рамках астанинского формата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин начнет визит со встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Затем намечены беседы с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Вечером главы РФ, Ирана и Турции соберутся на саммит стран - гарантов сирийского урегулирования. По итогам переговоров 19 июля в Тегеране будет принято совместное заявление президентов государств - участников астанинской "тройки". Они также сделают заявление для СМИ.

Инициаторами астанинского формата политического урегулирования в Сирии стали Россия, Иран и Турция, которые также выступили гарантами мирного урегулирования сирийского конфликта. К переговорам, стартовавшим в январе 2017 года в столице Казахстана Астане, были привлечены представители официального Дамаска и делегации сирийской оппозиции. Несмотря на переименование в 2019 году Астаны в Нур-Султан, название формата осталось прежним.