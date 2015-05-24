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    ​В Китае построят самый большой стеклянный мост в мире - ФОТО

    Этот мост будет способен выдерживать одновременно до 800 человек

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Архитектурное бюро Хаима Дотана разработает и построит полностью прозрачный стеклянный мост протяженностью 370 м через большой каньон Чжанцзяцзе.

    Как сообщает Report, архитекторы утверждают, что этот мост, будучи построенный на головокружительной высоте (около 400 м над уровнем дна каньона), будет способен выдерживать одновременно до 800 человек.

    Похоже, Китай оценил уникальные преимущества стеклянных конструкций для создания сногсшибательных панорамных видов на окружающие горные ландшафты. К примеру, недавно в Лунганском Национальном геологическом парке, в провинции Чунцинь, открылся самый длинный в мире балочно-консольный мост со стеклянным дном, который свешивается за пределы опор на целых 26,84 м над обрывом 718-метровой высоты.

    Стеклянный мост через каньон Чжанцзяцзе будет продолжать эту новую традицию в архитектуре и строительстве современного Китая.

    Финансируемый в рамках инвестиционного сотрудничества Tourism, созданного в 2012 году на выставке Central China Expo, и планируемый к открытию в следующем году, стеклянный мост рекламируется на новое "чудо света" провинции Хунань.

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