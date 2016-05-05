Ученые впервые в мире вырастили в лаборатории двухнедельный человеческий эмбрион

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Американские и британские ученые впервые в мире смогли вырастить в лаборатории двухнедельные эмбрионы человека. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Впервые ученые показали, что человеческий эмбрион может развиваться больше нескольких дней, не находясь при этом в матке. Раньше считалось, что это невозможно.

Опыты были проведены учеными из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке: в течение 12 дней эмбрион развивался абсолютно нормально, хотя и находился в лаборатории.

Это является крупнейшим научным прорывом, который можно будет использовать при лечении бесплодия, а также ранних выкидышей.

Также это поможет ученым понять, как развивается человеческий организм и клетки. Эти знания помогут при лечении многих заболеваний.

Однако ученым пришлось прервать эксперимент из-за законодательных ограничений.