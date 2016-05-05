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    Ученые впервые в мире вырастили в лаборатории двухнедельный человеческий эмбрион

    Ученым пришлось прервать эксперимент из-за законодательных ограничений

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Американские и британские ученые впервые в мире смогли вырастить в лаборатории двухнедельные эмбрионы человека. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

    Впервые ученые показали, что человеческий эмбрион может развиваться больше нескольких дней, не находясь при этом в матке. Раньше считалось, что это невозможно.

    Опыты были проведены учеными из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке: в течение 12 дней эмбрион развивался абсолютно нормально, хотя и находился в лаборатории.

    Это является крупнейшим научным прорывом, который можно будет использовать при лечении бесплодия, а также ранних выкидышей.

    Также это поможет ученым понять, как развивается человеческий организм и клетки. Эти знания помогут при лечении многих заболеваний.

    Однако ученым пришлось прервать эксперимент из-за законодательных ограничений. 

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